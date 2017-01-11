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Источник: «„Зенит“ и „Краснодар“ откажутся от сборов в Турции»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Зенит, Краснодар
Сегодня, 04:33 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный

Согласно источнику, «Зенит» и «Краснодар», вслед за «Локомотивом», намерены отказаться от сборов в Турции.

Сначала российские команды будут готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ, а запланированные сборы в Турции будут перенесены в другие страны.

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