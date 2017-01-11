Источник: «„Зенит“ и „Краснодар“ откажутся от сборов в Турции»

Согласно источнику, «Зенит» и «Краснодар», вслед за «Локомотивом», намерены отказаться от сборов в Турции.

Сначала российские команды будут готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ, а запланированные сборы в Турции будут перенесены в другие страны.