Источник: «„Зенит“ и „Краснодар“ откажутся от сборов в Турции»
Сегодня, 04:33 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Павел Молочный
Согласно источнику, «Зенит» и «Краснодар», вслед за «Локомотивом», намерены отказаться от сборов в Турции.
Сначала российские команды будут готовиться к возобновлению сезона в ОАЭ, а запланированные сборы в Турции будут перенесены в другие страны.
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