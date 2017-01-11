Воро Гонсалес будет возглавлять «Валенсию» до конца сезона
Сегодня, 06:32 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Павел Молочный
Испанский специалист Воро Гонсалес будет исполнять обязанности главного тренера «Валенсии» до конца текущего сезона.
До этого наставником «летучих мышей» являлся Чезаре Пранделли, который покинул команду в декабре.
Отметим, что Воро Гонсалес ранее занимал эту должность после отставки Гари Невилла в 2015 году.
На данный момент, «Валенсия» занимает 17 место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 13 очков за 16 матчей.
Другие материалы по теме:
Вчера
14:58 Официально Хохлов возглавил «Динамо-2» 5
08 января 2017
07 января 2017
23:54 Официально Питарч покинул пост спортивного директора «Валенсии» 18
06 января 2017
20:35 Официально Гордеев возглавил «СКА-Хабаровск» 9
04 января 2017
21:38 Официально Арвеладзе ушёл из «Маккаби» 3
01:50 Официально Фелан покинет пост главного тренера «Халл Сити» 1
02 января 2017
30 декабря 2016
20:48 Официально Тренерский штаб Врбы покинул «Анжи» 26
20:46 Официально «Валенсия» подтвердила отставку Пранделли 7
29 декабря 2016
09:37 Официально Емельянов возглавил «Луч-Энергию» 2
Или войдите через