Воро Гонсалес будет возглавлять «Валенсию» до конца сезона

Испанский специалист Воро Гонсалес будет исполнять обязанности главного тренера «Валенсии» до конца текущего сезона.

До этого наставником «летучих мышей» являлся Чезаре Пранделли, который покинул команду в декабре.

Отметим, что Воро Гонсалес ранее занимал эту должность после отставки Гари Невилла в 2015 году.

На данный момент, «Валенсия» занимает 17 место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 13 очков за 16 матчей.