Агент: «Если кто-то согласится пригласить Цауню сейчас, будем благодарны»
Сегодня, 13:17 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Арсен Минасов, агент полузащитника Александра Цауни, рассказал, что игроку предстоит перенести операцию. Сегодня Цауня расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.
«Александру предстоит операция, после лечения будем думать о его будущем. Все зависит от того, какой клуб захочет пригласить Цауню. Если кто-то согласится взять Сашу сейчас, мы будем благодарны».
Другие материалы по теме:
Вчера
09 января 2017
08 января 2017
Вадим Багров
Уход Витселя породил разговоры, что клуб из Санкт-Петербурга не выводит своих звезд на уровень больших клубов. «Соккер.ру» проверяет теорию с помощью фактов.
07 января 2017
06 января 2017
Александр Чистяков
Не только прогресса добивались футболисты российских клубов в прошедшем году, есть и обратные примеры. «Соккер.ру» составляет десятку игроков, заметно потерявших в цене.
Или войдите через
Вы своих воспитанников,которые своими нырками очки вам в дерби приносят на мороз выкидываете)
Гинер ему кучу этих операций оплатил,да даже и эту,которая предстоит,думаю.
Санек то мастеровитее всего спартака вместе взятого,удачи ему!