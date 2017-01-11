Агент: «Если кто-то согласится пригласить Цауню сейчас, будем благодарны»

Арсен Минасов, агент полузащитника Александра Цауни, рассказал, что игроку предстоит перенести операцию. Сегодня Цауня расторг контракт с ЦСКА по обоюдному согласию сторон.

«Александру предстоит операция, после лечения будем думать о его будущем. Все зависит от того, какой клуб захочет пригласить Цауню. Если кто-то согласится взять Сашу сейчас, мы будем благодарны».