Рейтинг@Mail.ru

УЕФА на 3 сезона отстранил «Партизан» от еврокубков за нарушение финансового fair play

Соккер.Ру // Заграница: события, Партизан
Сегодня, 15:48 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя

УЕФА на три сезона отстранил сербский «Партизан» от еврокубков за нарушение правил финансового fair-play. У клуба были задолженности перед другими командами, работниками, а также социальными и налоговыми органами.

Также сербы должны будут заплатить 3 тысячи евро расходов по делу. У клуба есть право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Таким образом, «Партизан» не сможет выступать на международной арене до конца сезона-2019/20.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
10:04 Мончи: «Я остаюсь в „Севилье“» 1
09:37 Энрике - о церемонии в Цюрихе: «К счастью, у меня не было времени на просмотр ТВ» 56
01:05 «Атлетико» прошёл «Лас-Пальмас» в Кубке Испании, несмотря на поражение 21
00:56 «Наполи» вышел в следующий раунд Кубка Италии 4
00:56 МЮ обыграл «Халл Сити» в первом полуфинале Кубка Лиги 60
Вчера
22:44 «Атлетико» - «Лас-Пальмас»: стартовые составы 2
22:40 «Наполи» - «Специа»: стартовые составы 0
22:34 «Манчестер Юнайтед» - «Халл Сити»: стартовые составы 4
17:47 Энрике: «Игроки „Барселоны“ сами решили не ехать на вечер ФИФА» 27
Александр Чистяков
48 команд на ЧМ – благо или зло?
​Совет ФИФА утвердил революционную идею Джанни Инфантино об увеличении числа участников Мундиаля до 48 команд. «Соккер.ру» декларирует последствия этого решения.
Комментариев: 24
все материалы по этой теме
Турниры