УЕФА на 3 сезона отстранил «Партизан» от еврокубков за нарушение финансового fair play

УЕФА на три сезона отстранил сербский «Партизан» от еврокубков за нарушение правил финансового fair-play. У клуба были задолженности перед другими командами, работниками, а также социальными и налоговыми органами.

Также сербы должны будут заплатить 3 тысячи евро расходов по делу. У клуба есть право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Таким образом, «Партизан» не сможет выступать на международной арене до конца сезона-2019/20.