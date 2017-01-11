УЕФА на 3 сезона отстранил «Партизан» от еврокубков за нарушение финансового fair play
Сегодня, 15:48 | Источник: UEFA.com | Редакция: Дмитрий Кристя
УЕФА на три сезона отстранил сербский «Партизан» от еврокубков за нарушение правил финансового fair-play. У клуба были задолженности перед другими командами, работниками, а также социальными и налоговыми органами.
Также сербы должны будут заплатить 3 тысячи евро расходов по делу. У клуба есть право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Таким образом, «Партизан» не сможет выступать на международной арене до конца сезона-2019/20.
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