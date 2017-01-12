РФПЛ – седьмая лига в мире по суммарной рыночной стоимости игроков
Сегодня, 05:41 | Источник: ТАСС | Редакция: Павел Молочный
Российская Премьер-Лига занимает седьмое место среди мировых клубных чемпионатов по суммарной рыночной стоимости футболистов.
Об этом говорится в ежегодном отчете УЕФА, в котором используются данные за сезон 2015/16.
Первая восьмерка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Английская Премьер-Лига – € 4.4 млрд.
2. Испанская Примера – € 3.25 млрд.
3. Итальянская Серия A – € 2.575 млрд.
4. Немецкая Бундеслига – € 2.38 млрд.
5. Французская Лига 1 – € 1.56 млрд.
6. Турецкая Суперлига – € 947 млн.
7. Российская Премьер-Лига – € 895 млн.
8. Бразильская Серия A – € 867 млн.
Отметим, что Китайская Суперлига располагается всего лишь на 16-й строчке (€ 354 млн), так как переходы текущего трансферного окна в расчет не принимались.
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