РФПЛ – седьмая лига в мире по суммарной рыночной стоимости игроков

Российская Премьер-Лига занимает седьмое место среди мировых клубных чемпионатов по суммарной рыночной стоимости футболистов.

Об этом говорится в ежегодном отчете УЕФА, в котором используются данные за сезон 2015/16.

Первая восьмерка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Английская Премьер-Лига – € 4.4 млрд.

2. Испанская Примера – € 3.25 млрд.

3. Итальянская Серия A – € 2.575 млрд.

4. Немецкая Бундеслига – € 2.38 млрд.

5. Французская Лига 1 – € 1.56 млрд.

6. Турецкая Суперлига – € 947 млн.

7. Российская Премьер-Лига – € 895 млн.

8. Бразильская Серия A – € 867 млн.

Отметим, что Китайская Суперлига располагается всего лишь на 16-й строчке (€ 354 млн), так как переходы текущего трансферного окна в расчет не принимались.