«Тондела»: «Если „Зенит“ интересуется Лысцовым, то ему придется считаться с нами»

Представитель клуба «Тондела», в котором на правах аренды выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, поделился мнением о возможном переходе игрока в «Зенит».

«У нас нет информации об интересе „Зенита“. Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому, если „Зенит“ действительно проявит интерес, то с „Тонделой“ придется считаться, а не игнорировать».