«Тондела»: «Если „Зенит“ интересуется Лысцовым, то ему придется считаться с нами»
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Зенит, Бенфика, Тондела, Лысцов Виталий
Сегодня, 12:07 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Представитель клуба «Тондела», в котором на правах аренды выступает защитник «Бенфики» Виталий Лысцов, поделился мнением о возможном переходе игрока в «Зенит».
«У нас нет информации об интересе „Зенита“. Что же касается арендного соглашения, мы не можем разглашать его условия. Но в любом случае готовы заявить, что Виталий арендован до июня 2017 года. Поэтому, если „Зенит“ действительно проявит интерес, то с „Тонделой“ придется считаться, а не игнорировать».
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