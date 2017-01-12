Защитник «Хоффенхайма» Никлас Зюле согласовал пятилетний контракт с «Баварией», сообщает источник. В данный момент стороны обсуждают детали трансфера. По слухам, «Бавария» готова заплатить за 21-летнего футболиста 20 млн евро - такова сумма отступных в контракте Зюле.

Защитника пытался переманить к себе также и «Челси», однако сам игрок сделал выбор в пользу Мюнхена.