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«Хебей Чайна Форчун» готов платить Кондогбиа 10 млн евро в год

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Интер, Кондогбиа Жоффри
Сегодня, 17:53 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь

«Хебей Чайна Форчун» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» Жоффри Кондогбиа.

Сообщается, что китайский клуб предложил «нерадзурри» 25 млн евро за 23-летнего хавбека, а самому игроку - контракт с окладом в 10 млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Кондогбиа со стороны «Челси», «Ливерпуля» и «Марселя».

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