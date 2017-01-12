«Хебей Чайна Форчун» готов платить Кондогбиа 10 млн евро в год

«Хебей Чайна Форчун» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» Жоффри Кондогбиа.

Сообщается, что китайский клуб предложил «нерадзурри» 25 млн евро за 23-летнего хавбека, а самому игроку - контракт с окладом в 10 млн евро в год.

Ранее сообщалось об интересе к Кондогбиа со стороны «Челси», «Ливерпуля» и «Марселя».