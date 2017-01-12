«Хебей Чайна Форчун» готов платить Кондогбиа 10 млн евро в год
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Хебей ЧФ, Интер, Кондогбиа Жоффри
Сегодня, 17:53 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
«Хебей Чайна Форчун» заинтересован в приобретении полузащитника «Интера» Жоффри Кондогбиа.
Сообщается, что китайский клуб предложил «нерадзурри» 25 млн евро за 23-летнего хавбека, а самому игроку - контракт с окладом в 10 млн евро в год.
Ранее сообщалось об интересе к Кондогбиа со стороны «Челси», «Ливерпуля» и «Марселя».
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