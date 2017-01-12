Агент: «Для Куасси „Селтик“ – это мост для потенциального перехода в Англию или Испанию»
Сегодня, 18:36 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Ив Амагбеньон - агент полузащитника Эбуэ Куасси, который сегодня сменил «Краснодар» на «Селтик», сообщил, что 19-летний ивуариец мечтает в будущем играть в АПЛ или Ла Лиге:
«„Краснодар“ был отличным клубом для Куасси, у него не было там никаких проблем.
Однако он молод и амбициозен. Он хочет играть в английской Премьер-Лиге или Примере.
Для нас „Селтик“ – это мост для потенциального перехода в АПЛ или Ла Лигу.
Когда „Селтик“ сделал предложение, „Краснодар“ повел себя прекрасно. Они не стали препятствовать переходу, так как понимали, что игроку нужно прогрессировать.
„Селтик“ станет для Куасси новым опытом и позволит ему сделать шаг по направлению к его целям».
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