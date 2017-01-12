Стань футбольным экспертом «Соккер.ру»!

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Первым матчем в 2017 году, исход которого вам предложено предсказать, стала игра 21-го тура АПЛ между МЮ и «Ливерпулем», которая пройдет в ближайшее воскресенье. Лучшие экспертные мнения, оставленные вами, попадут в нашу итоговую статью.

Прогноз должен состоять из 4-5 предложений, в которых Вам предлагается изложить свое видение того, как сложится/завершится поединок «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Также нужно спрогнозировать итоговый счет встречи.