Стань футбольным экспертом «Соккер.ру»!

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Начало матча: 15.01.2017, 19:00
Сегодня, 19:44 | Источник: Soccer.Ru
Уважаемые пользователи портала «Соккер.ру», продолжает работу наша Школа футбольных экспертов!
Первым матчем в 2017 году, исход которого вам предложено предсказать, стала игра 21-го тура АПЛ между МЮ и «Ливерпулем», которая пройдет в ближайшее воскресенье. Лучшие экспертные мнения, оставленные вами, попадут в нашу итоговую статью.
Прогноз должен состоять из 4-5 предложений, в которых Вам предлагается изложить свое видение того, как сложится/завершится поединок «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Также нужно спрогнозировать итоговый счет встречи.
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Приветик! А я думал тебя арбузник застучал и ты в бане. А ты слава Богу в строю)
Мне....лично....както....п.......
Подойдет?
3-3. Феерическое зрелище! Фантастика! Так много мячей!
А так?
Но уже просматривается, что тут нет тех кто сегодня рулят в ЕК, может этими подводными течениями и объясняется почему мы не на вершине Олимпа.
Везде деньги и никакого спорта(
У "Манчестер Юнайтед" слишком затянулся позитивный отрезок.
В то время как "Ливерпуль" играет достаточно натужно, пробуксовывает.
Свой класс нужно подтверждать в матчах с сильными соперниками.
Мне кажется, что очень сильно начнет команда Моуриньо, но проиграет.
Ставлю на победу "Ливерпуля" со счетом 2:3, возможно она будет волевой.