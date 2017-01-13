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Рамос: «Свист фанатов „Севильи“? Я ни к кому не проявил неуважение»

Матч: СевильяСевилья3 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: игроки, Рамос Серхио
Сегодня, 06:51 | Источник: Goal.com | Редакция: Павел Молочный

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свист болельщиков «Севильи» в его адрес во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании (3:3):

«Я ни к кому не проявил неуважение. Но я не фанат сектора, который упоминал мою мать и оскорблял меня с первой минуты игры. Севилья, так или иначе, всегда будет моим домом. А я – капитан „Мадрида“, и я всегда буду защищать свою команду.

Это футбол. Я бы хотел, чтобы все сложилось по-другому, но это ничего не изменит. Я готов к воскресному матчу с „Севильей“. Это не первый раз, когда я приезжаю туда играть. В отношении меня ничего не изменилось, я по-прежнему приезжаю играть в футбол».

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