Рамос: «Свист фанатов „Севильи“? Я ни к кому не проявил неуважение»

Капитан «Реала» Серхио Рамос прокомментировал свист болельщиков «Севильи» в его адрес во время ответного матча 1/8 финала Кубка Испании (3:3):

«Я ни к кому не проявил неуважение. Но я не фанат сектора, который упоминал мою мать и оскорблял меня с первой минуты игры. Севилья, так или иначе, всегда будет моим домом. А я – капитан „Мадрида“, и я всегда буду защищать свою команду.

Это футбол. Я бы хотел, чтобы все сложилось по-другому, но это ничего не изменит. Я готов к воскресному матчу с „Севильей“. Это не первый раз, когда я приезжаю туда играть. В отношении меня ничего не изменилось, я по-прежнему приезжаю играть в футбол».