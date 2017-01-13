Виллаш-Боаш: «Приезд Оскара в Китай, показывает, что он интересует и молодёжь»

Главный тренер «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш особо отметил важность перехода в его команду полузащитника Оскара.

«Факт, что Оскар перебрался в Китай, многое означает. Он перешел к нам в 25 лет. Это значит, что игрок в отличной форме, на пике, мог поехать в другой крупный европейский клуб. Обычно китайский рынок привлекает игроков старше 27-28 лет. Теперь видно, что и молодых он интересует».