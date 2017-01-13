Семшов и Дмитриев стали тренерами тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Игорем Семшовым. Бывший полузащитник сборной России будет работать тренером в тульском клубе. Вместе с 38-летним Семшовым ассистентом наставника стал 51-летний Андрей Дмитриев, который займется физподготовкой игроков. Ранее он работал в «Локомотиве».