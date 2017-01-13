Ромуло: «Благодарен „Спартаку“ и России, но пришло время вернуться»

Бразильский полузащитник Ромуло прокомментировал разрыв контракта со «Спартаком» и предстоящий переход во «Фламенго».

«Я благодарю „Фламенго“ за все усилия, которые позволили мне оказаться в этом клубе на четыре года. Спасибо болельщикам, которые хотели меня видеть в „Фламенго“. Я очень мотивирован, хочу принести радость фанатам команды. Мы должны бороться за титулы, и я осознаю ответственность. Благодарен „Спартаку“ и России за хорошее отношение ко мне на протяжении почти пяти лет. Но пришло время вернуться в Бразилию, где я буду счастлив».