Ромуло: «Благодарен „Спартаку“ и России, но пришло время вернуться»
Сегодня, 15:12 | Источник: Инстаграм Ромуло | Редакция: Сергей Иванов
Бразильский полузащитник Ромуло прокомментировал разрыв контракта со «Спартаком» и предстоящий переход во «Фламенго».
«Я благодарю „Фламенго“ за все усилия, которые позволили мне оказаться в этом клубе на четыре года. Спасибо болельщикам, которые хотели меня видеть в „Фламенго“. Я очень мотивирован, хочу принести радость фанатам команды. Мы должны бороться за титулы, и я осознаю ответственность. Благодарен „Спартаку“ и России за хорошее отношение ко мне на протяжении почти пяти лет. Но пришло время вернуться в Бразилию, где я буду счастлив».
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Ничего плохого о нем не сказать, всегда отдавался играм насколько это было возможным.
Жаль травмы подкосили((
З.Ы. Гол Барсе в ЛЧ - это просто шедевр!
Ничего плохого о нем не сказать, всегда отдавался играм насколько это было возможным.
Жаль травмы подкосили((
З.Ы. Гол Барсе в ЛЧ - это просто шедевр!
Потом как отрезало.
Удачи ему и здоровья.
Мельгарехо и Жано надо убирать.
Для кого-то Счастье - это быть дома и заниматься любимым делом - играть в футбол.
А для кого-то Счастье - это срубить побольше бабала.
Кто-то возвращается домой в сильный клуб, а кто-то двигается дальше считая бабло.
Все болельщики Спартака радуются тому, что Ромуло окажется дома. Пусть и безплатно ушёл, но он счастлив.
А кто-то радуется тому, что их игрок поехал за баблом, ещё и успев на нём навариться.
Наверное поэтому Спартак - народная команда. Для нашего народа Дом и Счастье не стоят рука об руку с баблом. Народ выше бабла.
ТЫ ПРАВ, МОЙ ДРУГ, ЭТО КРЮЧКОХВОСТЫЕ БЕСТРОФЕЙНИКИ !!!
ВОТ СТИХ:
ГЛУШАКОВ ДЕНИСКА - МАЧО
ВДУЛ ПРОМЕСУ ПО-СОБАЧИ
АДРИАНО ПРИБЕЖАЛ
СВОЙ ПУКАН ИМ ПОКАЗАЛ
ПОТОМ ОН МЫЛО УРОНИЛ
ТРОФЕЙ ЕМУ СВОЙ ЗАСАДИЛ
ДЕМИ ТОКА НЕ ХВАТАЕТ
ЗА НЕГО ЖАНО СЫГРАЕТ
ФЕДУН ВИЛКОВУ ЗАПЛАТИЛ
В САУНЕ ЕГО ПОМЫЛ
БОРЯ ТОЖЕ ЗА СПАРТАК
ЛЮБИТ ФРАТРИЮ ВОТ ТАК
Удачи тебе во Фламенго и надеюсь серьёзной травмы в твоей жизни больше не случится.
Давай стишок!
Здесь идет выгода и клубу и игроку
А сколько из пищевика игроков поехало в китай?ноль!ибо такой шлак даже в китае не востребован
Удачи и здоровья!
Про спартак одно слово, про Фламенго все вью.. и про титулы)
Понял все же что Спартак и титулы это не сопоставимые вещи))0
Ничего плохого о нем не сказать, всегда отдавался играм насколько это было возможным.
Жаль травмы подкосили((
З.Ы. Гол Барсе в ЛЧ - это просто шедевр!
ЭТО КОЕ-ЧТО УЖЕ 15 ЛЕТ БЕЗ ТРОФЕЕВ И НЕ ТОНЕТ В ВОДЕ !
КТО УГАДАЕТ ЧТО ЭТО, ТОМУ БУДЕТ СТИШОК ПРО ЭТО !!!
БУГАГАГАГАГГАА