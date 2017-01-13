Рейтинг@Mail.ru

Ромуло: «Благодарен „Спартаку“ и России, но пришло время вернуться»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Фламенго, Спартак М, Ромуло
Сегодня, 15:12 | Источник: Инстаграм Ромуло | Редакция: Сергей Иванов

Бразильский полузащитник Ромуло прокомментировал разрыв контракта со «Спартаком» и предстоящий переход во «Фламенго».

«Я благодарю „Фламенго“ за все усилия, которые позволили мне оказаться в этом клубе на четыре года. Спасибо болельщикам, которые хотели меня видеть в „Фламенго“. Я очень мотивирован, хочу принести радость фанатам команды. Мы должны бороться за титулы, и я осознаю ответственность. Благодарен „Спартаку“ и России за хорошее отношение ко мне на протяжении почти пяти лет. Но пришло время вернуться в Бразилию, где я буду счастлив».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:16
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 16:08, редактировал Сегодня 16:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 16:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:52
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 15:49
ответ пользователю Дудец скелет (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:42
ответ пользователю ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:41
ответ пользователю Ты знаешь мое имя (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 15:40
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 15:39
ответ пользователю ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 15:39
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:37, редактировал Сегодня 15:38
ответ пользователю RDeanW (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
311
Сегодня 15:35
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 15:35
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 15:35
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 15:33
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 15:32
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 15:32
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 15:32, редактировал Сегодня 15:32
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 15:29
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 15:29
ответ пользователю ДмиАлександрович (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 15:28
, чтобы видеть комментарии
  6
Сегодня 15:28
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 15:25, редактировал Сегодня 15:26
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 15:24
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 15:24
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 15:23
Показать
Немного троллинга
  5
Сегодня 15:22
Показать
Немного троллинга
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:42 Яровинский: «Витиньо принесёт ЦСКА большую пользу» 94
01:56 Мевля: «Я сделал правильный выбор, подписав контракт с „Ростовом“» 6
Вчера
19:32 Фото Промес: «Мне не терпится снова увидеть своих одноклубников!» 39
16:01 Жонатас: «Я хочу забивать в каждом матче» 8
14:51 «Твенте» получит 5 % от возможной продажи Промеса 30
04:48 Будковский: «Вместо „Анжи“ поеду на сборы с „Шахтёром“» 2
11 января 2017
23:41 Данни: «Завтра после 7-8 месяцев снова буду тренироваться с командой» 21
22:58 Халк: «Витсель советовался со мной перед переходом в Китай» 25
01:45 Фото Молло: «Хочу выиграть с „Зенитом“ много титулов» 35
10 января 2017
23:55 Шляхтин: «Молло в Самаре получал 600 тысяч евро в год, а в „Зените“ получит 1,5 млн» 59
все материалы по этой теме
Турниры