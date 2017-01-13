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Форвард «Депортиво» Андоне - лучший игрок Ла Лиги в декабре

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: игроки, Депортиво, Андоне Флорин
Сегодня, 20:43 | Источник: laliga.es | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Депортиво» Флорин Андоне назван лучшим футболистом чемпионата Испании в декабре.

В четырех матчах Примеры за галисийский клуб в последнем месяце 2016 года румынский форвард отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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