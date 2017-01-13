Форвард «Депортиво» Андоне - лучший игрок Ла Лиги в декабре

Златан – лучший игрок декабря в АПЛ, хотя пока не опередил по голам лучшего футболиста ноября Диего. «Соккер.ру» предлагает вам выбрать фаворита.

Месси догнал Кумана по голам со штрафных, а Роналду поставил в прошлом году антирекорд Евро и ЧМ. «Соккер.ру» ищет Лионелю более удачную компанию.