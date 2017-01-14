«Локомотив» согласовал контракт с Игорем Денисовым
Сегодня, 03:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что полузащитник клуба Игорь Денисов подпишет новое соглашение с «железнодорожниками»:
«Да, мы планируем подписать договор с Игорем Денисовым».
Напомним, 32-летний хавбек выступает за «Локо» на правах аренды, которая действует до конца сезона, а контракт Денисова с «Динамо» истекает летом этого года. Отмечается, что «Локомотив» уже согласовал условия контракта с Денисовым, и в ближайшее время он будет оформлен официально.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен приобрести защитника «Рубина» Соломона Кверквелию.
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