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«Локомотив» согласовал контракт с Игорем Денисовым

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Локомотив М, Денисов Игорь
Сегодня, 03:25 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Павел Молочный

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус подтвердил, что полузащитник клуба Игорь Денисов подпишет новое соглашение с «железнодорожниками»:

«Да, мы планируем подписать договор с Игорем Денисовым».

Напомним, 32-летний хавбек выступает за «Локо» на правах аренды, которая действует до конца сезона, а контракт Денисова с «Динамо» истекает летом этого года. Отмечается, что «Локомотив» уже согласовал условия контракта с Денисовым, и в ближайшее время он будет оформлен официально.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» намерен приобрести защитника «Рубина» Соломона Кверквелию.

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