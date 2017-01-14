Орлов: «„Крестовский“ – памятник коррупции? А как пирамиды Хеопса возводились?»
Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский»:
«Новая арена „Зенита“ – памятник коррупции? А вы думаете, когда строили что-то другое, это не памятник коррупции? А как пирамиды Хеопса возводились? Мы же не знаем… Сколько людей погибало при монументальных стройках. Это, к сожалению, исторический факт. Наверное, он памятник коррупции. Но помните, какое коррупционное дело было с реставрацией Кремля? Сколько скандалов было с Большим театром, со сценой в Мариинке? Хотелось бы жить иначе, но не получается… Сколько денег потрачено, но ведь ни одного уголовного дело не закончено. Ну как к этому всему относиться? Его строят плохо, тяжело. А что строят хорошо? Такие у нас строители. Но это же уникальное сооружение.
Стройка затянулась на 10 лет? Ну что поделать. Этот вопрос нужно задавать руководству. За время стройки в городе поменялось три председателя строительного комитета. Три, понимаете? Где концы-то теперь найти? Вице-губернаторы поменялись. А один из них Оганесян находится под следствием. Вот сейчас пришел Албин. И он заслуживает только добрых слов. Он со своей командой просто спасает ситуацию. Знаете, какое наследство ему оставили? Вся гидроизоляция текла, вентиляция – та же история. Это же ужасно! А Албин вместе с „Метростроем“ все латают! А кто до этого всего довел? Никто теперь уже и не вспомнит. Это и боль, и страдание. Но это наши реалии».
Напомним, ранее стало известно, что на достройку нового стадиона «Зенита» было выделено 2 млрд рублей.
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Новая арена „Зенита“ – памятник коррупции? А вы думаете, когда строили что-то другое, это не памятник коррупции? А как пирамиды Хеопса возводились? Мы же не знаем…"
Т.е. он хотел сказать, что пирамида Хеопса это тоже памятник коррупции, но тут же говорит, что не знает, как она строилась.
"Сколько людей погибало при монументальных стройках. Это, к сожалению, исторический факт. Наверное, он памятник коррупции."
Эт он щас стадион зенита назвал монументальной стройкой? Его спрашивают про коррупцию, он про гибель людей при постройке пирамид. И что значит "наверное"? Ну возможно, может быть, вероятно, но это не точно) Вертится, как уж на сковородке.
"Стройка затянулась на 10 лет? Ну что поделать. Этот вопрос нужно задавать руководству. За время стройки в городе поменялось три председателя строительного комитета. Три, понимаете? Где концы-то теперь найти?"
Прикинь, евреи нацистских преступников через 75 лет находят и судят. А тут никого найти не могут, вернее не хотят.
"А кто до этого всего довел? Никто теперь уже и не вспомнит."
Ой, какая короткая память то, у следствия. Видимо не могут открыть уголовный том с делом, пачки денег сверху мешают.
Вообщем, это интервью квинтэссенция маразма, бреда. Ну и много слез, в традиционном питерском стиле.
Пирамида Хеопса одна, потому что Хеопс был один... садись, двойка!
Время строительства IV династия (~2560 до ~2540 до н. э.) Стадион в 21 веке уже 10 лет не могут построить.
Рабы, примитивные механизмы и ручной труд эффективнее современных управленцев, менеджеров и строителей)) гене похоже хуже и хуже с каждым днем, если он сравнивает постройку стадиона и пирамид 4500 лет назад.