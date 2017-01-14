Орлов: «„Крестовский“ – памятник коррупции? А как пирамиды Хеопса возводились?»

Российский комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский»:

«Новая арена „Зенита“ – памятник коррупции? А вы думаете, когда строили что-то другое, это не памятник коррупции? А как пирамиды Хеопса возводились? Мы же не знаем… Сколько людей погибало при монументальных стройках. Это, к сожалению, исторический факт. Наверное, он памятник коррупции. Но помните, какое коррупционное дело было с реставрацией Кремля? Сколько скандалов было с Большим театром, со сценой в Мариинке? Хотелось бы жить иначе, но не получается… Сколько денег потрачено, но ведь ни одного уголовного дело не закончено. Ну как к этому всему относиться? Его строят плохо, тяжело. А что строят хорошо? Такие у нас строители. Но это же уникальное сооружение.

Стройка затянулась на 10 лет? Ну что поделать. Этот вопрос нужно задавать руководству. За время стройки в городе поменялось три председателя строительного комитета. Три, понимаете? Где концы-то теперь найти? Вице-губернаторы поменялись. А один из них Оганесян находится под следствием. Вот сейчас пришел Албин. И он заслуживает только добрых слов. Он со своей командой просто спасает ситуацию. Знаете, какое наследство ему оставили? Вся гидроизоляция текла, вентиляция – та же история. Это же ужасно! А Албин вместе с „Метростроем“ все латают! А кто до этого всего довел? Никто теперь уже и не вспомнит. Это и боль, и страдание. Но это наши реалии».

Напомним, ранее стало известно, что на достройку нового стадиона «Зенита» было выделено 2 млрд рублей.