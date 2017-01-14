«Севилья» требует наказания для Рамоса
Сегодня, 09:09 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Боссы «Севильи» намерены требовать наказания для защитника «Реала» Серхио Рамоса.
Сообщается, что «красно-белые» настаивают на том, чтобы к капитану «сливочных» были применены штрафные санкции за жесты в адрес болельщиков «Севильи» после забитого мяча в недавнем матче между командами в Кубке Испании.
Стоит отметить, что при этом многие поклонники «Севильи» оскорбляли Рамоса, показывая в его адрес неприличные жесты и выкрикивая оскорбления в адрес футболиста и его родственников, за что тоже могут быть наказаны.
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