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«Севилья» требует наказания для Рамоса

Матч: СевильяСевилья3 : 3РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Кубок 2016/2017, Заграница: события, Рамос Серхио
Сегодня, 09:09 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Боссы «Севильи» намерены требовать наказания для защитника «Реала» Серхио Рамоса.

Сообщается, что «красно-белые» настаивают на том, чтобы к капитану «сливочных» были применены штрафные санкции за жесты в адрес болельщиков «Севильи» после забитого мяча в недавнем матче между командами в Кубке Испании.

Стоит отметить, что при этом многие поклонники «Севильи» оскорбляли Рамоса, показывая в его адрес неприличные жесты и выкрикивая оскорбления в адрес футболиста и его родственников, за что тоже могут быть наказаны.

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