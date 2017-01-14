Данни: «Луческу требует оставлять на тренировках все силы»

Полузащитник «Зенита» Данни, недавно восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена, отметил особенности тренировочного процесса под руководством главного тренера команды Мирчи Луческу:

«Не сказал бы, что увидел что-то особенное в тренировках Луческу. Занятия проходят с высокой интенсивностью. Это важный аспект подготовки. Нам предстоит непростой весенний отрезок. Оставляем на тренировках все силы – этого требует Луческу.

Играть под нагрузками – нормальная ситуация для межсезонья. Мы должны много тренироваться и играть, чтобы достойно проявить себя в официальных матчах. Нужно работать здесь и сейчас. Мы должны заложить фундамент. Это часть подготовки».