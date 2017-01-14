Рейтинг@Mail.ru

Данни: «Луческу требует оставлять на тренировках все силы»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Зенит, Данни, Луческу Мирча
Сегодня, 16:01 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Данни, недавно восстановившийся после разрыва крестообразных связок колена, отметил особенности тренировочного процесса под руководством главного тренера команды Мирчи Луческу:

«Не сказал бы, что увидел что-то особенное в тренировках Луческу. Занятия проходят с высокой интенсивностью. Это важный аспект подготовки. Нам предстоит непростой весенний отрезок. Оставляем на тренировках все силы – этого требует Луческу.

Играть под нагрузками – нормальная ситуация для межсезонья. Мы должны много тренироваться и играть, чтобы достойно проявить себя в официальных матчах. Нужно работать здесь и сейчас. Мы должны заложить фундамент. Это часть подготовки».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:16
ответ пользователю Шанхай Шеньхуа (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:13
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:10
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:04
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:06 Данни: «Не исключено, что сыграю за „Зенит“ уже в ходе первого сбора команды» 14
12:27 ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января 39
04:46 Эрнани: «Будем догонять и перегонять „Спартак“» 33
Вчера
22:45 Фернандес: «В первый раз у Витиньо в ЦСКА не сложилось, но сейчас всё будет иначе» 36
21:15 Эрнани: «Я пришёл в „Зенит“ с серьёзными намерениями, хочу творить историю» 72
15:12 Ромуло: «Благодарен „Спартаку“ и России, но пришло время вернуться» 61
09:42 Яровинский: «Витиньо принесёт ЦСКА большую пользу» 101
01:56 Мевля: «Я сделал правильный выбор, подписав контракт с „Ростовом“» 6
12 января 2017
19:32 Фото Промес: «Мне не терпится снова увидеть своих одноклубников!» 42
16:01 Жонатас: «Я хочу забивать в каждом матче» 8
все материалы по этой теме
Турниры