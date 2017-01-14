«Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Кейн оформил хет-трик
В матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» не заметил сопротивления «Вест Бромвича».
Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн».
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» - 4:0 (2:0)
Голы: Кейн 12, 77, 82, МакОли 26 (аг).
«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген (Дэвис 64), Роуз, Уокер, Алдервейрелд, Дембеле (Уинкс 83), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Алли, Кейн (Cон 90).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Вест Бромвич»: Фостер, Ольссон, МакОли, Доусон, Брант (Макклейн 54), Флетчер, Якоб, Моррисон, Филлипс (Филд 90), Шадли (Робсон-Кану 62), Рондон.
Главный тренер: Тони Пулис.
Предупреждения: Ольссон 64, МакОли 70.
Судья: Энтони Тэйлор.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
Или войдите через
PS Завтра все дружно за МЮ и За Лестер!!!
PS Завтра все дружно за МЮ и За Лестер!!!
Завтра Мю будет Ливерку угощать с таким же счетом так еще и в 1 тайме
ждём Виммера
Лучшие❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Поздравления болельщикам!!
Защита отыграла на своем привычном уровне. Алли, Эриксен, Ваньяма, Мусса как всегда хороши. Кейна с хет-триком. Реализация правда у него очень сильно хромает.. Вертонгену здоровья! Надеюсь у него ничего серьезного.
Всех с победой! С каждым туром в плане игры только набираем и набираем!