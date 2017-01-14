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«Тоттенхэм» разгромил «Вест Бромвич», Кейн оформил хет-трик

Матч: ТоттенхэмТоттенхэм4 : 0Вест БромвичВест Бромвич
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:20 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 21-го тура АПЛ «Тоттенхэм» не заметил сопротивления «Вест Бромвича».

Лондон, стадион «Уайт Харт Лейн».

«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич» - 4:0 (2:0)
Голы: Кейн 12, 77, 82, МакОли 26 (аг).

«Тоттенхэм»: Льорис, Вертонген (Дэвис 64), Роуз, Уокер, Алдервейрелд, Дембеле (Уинкс 83), Дайер, Эриксен, Ваньяма, Алли, Кейн (Cон 90).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Вест Бромвич»: Фостер, Ольссон, МакОли, Доусон, Брант (Макклейн 54), Флетчер, Якоб, Моррисон, Филлипс (Филд 90), Шадли (Робсон-Кану 62), Рондон.
Главный тренер: Тони Пулис.

Предупреждения: Ольссон 64, МакОли 70.

 Судья: Энтони Тэйлор.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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