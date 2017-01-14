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Луческу: «Доволен игрой Молло, Эрнани и Зуйкова»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: тренеры, Зенит, Айнтрахт Ф, Молло Йоан, Эрнани, Луческу Мирча , Зуйков Сергей
Сегодня, 20:24 | Источник: Sport-express.ru | Фото: Фотогалерея "Соккер.ру" | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги контрольного матча с франкфуртским «Айнтрахтом» (0:0).

«Не отказываемся от нашего тренировочного процесса, а в матчах будут выходить все – как в первом тайме, так и во втором. Самое важное для меня то, что все наши футболисты поняли организацию нашей игры, соблюдали принципы ее ведения, механизмы оборонительного и атакующего плана. В этот период я уделяю большее внимание оборонительным действиям, и это подтверждает сегодняшний матч – по большому счету соперник не создал ничего серьезного. Доволен той работой, которую футболисты проделали сегодня. Жаль, что был сильный ветер, может быть, матч получился бы более зрелищным. Игра была жесткая с обеих сторон. Доволен новичками – Молло, Эрнани и тем же Зуйковым. Некоторые игроки получили травмы, надеемся, они быстрее восстановятся и будут работать в общей группе.

Мы от наших планов по работе на сборах не отказываемся, но в то же время будет очень много матчей после тренировок, и нагрузка будет дублироваться. Утром мы тренировались 85 минут, а вечером сыграли. Для меня очень важен тренировочный процесс, а матч – это бонус, чтобы получить удовольствие от него. В таком же направлении будем продолжать дальше. Доволен матчем и его содержанием».

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