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Гол Дракслера принес ПСЖ победу над «Ренном»

Матч: РеннРенн0 : 1ПСЖПСЖ
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:50 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В матче 20-го тура Лиги 1 ПСЖ минимально обыграл «Ренн» благодаря точному удару новичка команды Юлиана Дракслера.

Ренн, стадион «Рут де Лорьян».

«Ренн» - ПСЖ - 0:1 (0:1)
Гол: Дракслер 39.

«Ренн»: Костиль, Мешер, Бааль, Данзе, Ньяньон, Гуркюфф, Фернандес (Диакаби 60), Андре, Прчич (Педро Энрике 85), Гросицки, Калулу (Саид 66).
Главный тренер: Кристиан Гуркюфф.

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Курзава, Менье, Тиаго Силва, Матюиди, Мотта, Лукас Моура (Ди Мария 77), Верратти, Дракслер (Рабьо 73), Кавани (Бен-Арфа 70).
Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Верратти 29, Мотта 62.

 Судья: Бенуа Бастьен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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