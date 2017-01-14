Гол Дракслера принес ПСЖ победу над «Ренном»

В матче 20-го тура Лиги 1 ПСЖ минимально обыграл «Ренн» благодаря точному удару новичка команды Юлиана Дракслера.

Ренн, стадион «Рут де Лорьян».

«Ренн» - ПСЖ - 0:1 (0:1)

Гол: Дракслер 39.

«Ренн»: Костиль, Мешер, Бааль, Данзе, Ньяньон, Гуркюфф, Фернандес (Диакаби 60), Андре, Прчич (Педро Энрике 85), Гросицки, Калулу (Саид 66).

Главный тренер: Кристиан Гуркюфф.

ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Курзава, Менье, Тиаго Силва, Матюиди, Мотта, Лукас Моура (Ди Мария 77), Верратти, Дракслер (Рабьо 73), Кавани (Бен-Арфа 70).

Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Верратти 29, Мотта 62.

Судья: Бенуа Бастьен.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.