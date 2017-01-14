Витиньо сделал дубль в двусторонке ЦСКА
Сегодня, 21:38 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
ЦСКА продолжает свой сбор в Кампоаморе. Сегодня футболисты «армейцев» проводили мини-матчи в три команды в два круга и двусторонку в 2 тайма по 7 минут, в которой одна из команд победила 2:0. Дублем отметился бразилец Витиньо, отличившийся с передач Георги Миланова и Василия Березуцкого.
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Короче говоря, уверен, что у этого игрочишки в ПФК ничего не получится. Чемодан-вокзал-Бразилия.
Витиньо почти все время рядом с Марио Фернандесом. Как и два года назад. Но если тогда было заметно, что защитник постоянно подбадривает более молодого партнера, а тот в основном молчит и грустит, то теперь все совсем по-другому. Они общаются, смеются, постоянно что-то обсуждают. У них прекрасное настроение, а для бразильцев, как показывает практика, это имеет особенное значение.
!Россия,Путин,Крым - ван лаф,а вы как и запад "загибаетесь"!
Каким боком я отношусь к Зениту и Газпрому?
Это риторический вопрос,я не жду вразумительного ответа от хохлоспартача)
Я рад,что ты уже начал осваивать пословицы и поговорки,прям развиваешься не по дням,а по часам.
Саморазвитие - это хорошо,надеюсь,и другие спартачи последуют твоему примеру.
З.Ы. Почему ты написал,что "мудрый у нас народ",а хохол поставил тебе лайк?)
Игорь "звезднее" всего спартачка вместе взятого)