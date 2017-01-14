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Витиньо сделал дубль в двусторонке ЦСКА

Соккер.Ру // Россия: события, ЦСКА, Витиньо
Сегодня, 21:38 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

ЦСКА продолжает свой сбор в Кампоаморе. Сегодня футболисты «армейцев» проводили мини-матчи в три команды в два круга и двусторонку в 2 тайма по 7 минут, в которой одна из команд победила 2:0. Дублем отметился бразилец Витиньо, отличившийся с передач Георги Миланова и Василия Березуцкого.

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