Витиньо сделал дубль в двусторонке ЦСКА

ЦСКА продолжает свой сбор в Кампоаморе. Сегодня футболисты «армейцев» проводили мини-матчи в три команды в два круга и двусторонку в 2 тайма по 7 минут, в которой одна из команд победила 2:0. Дублем отметился бразилец Витиньо, отличившийся с передач Георги Миланова и Василия Березуцкого.