Рейтинг@Mail.ru

Буркина-Фасо и Камерун победителя не выявили

Матч: Буркина-ФасоБуркина-Фасо1 : 1КамерунКамерун
Соккер.Ру // Кубок Африканских Наций 2017, Заграница: события
Вчера, 23:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В первом туре группового этапа Кубка Африканских Наций сборные Буркина-Фасо и Камеруна сильнейшего не выявили.

Либревиль, «Стад д`Ангондже».

Буркина-Фасо - Камерун - 1:1 (0:1)
Голы: Дайо 75Муканджо 35.

Буркина-Фасо: Коффи, Дайо, Кулибали, Мало, Коне, Траоре, Каборе, Накульма, Питройпа (Бансе 86), Траоре (Диавара 61), Траоре (Зонго 74).
Главный тренер: Паулу Дуарте.

Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Мабука, Тейку, Бассогог (Токо-Экамби 84), Манджек, Сиани, Муканджо, Зуа, Н`Жи (Салли 77).
Главный тренер: Уго Броос.

Предупреждения: Мабука 15, Муканджо 56, Манджек 63, Диаварра 86, Нгаде-Нгаджуи 89.

 Судья: Дженни Сикаэве.

В другом матче сегодняшнего дня Габон и Гвинея-Бисау сыграли вничью (1:1).

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
311
Сегодня 00:06
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
00:11 Видео Болельщики «Вест Хэма» вытирали ноги о футболку Пайета 2
Вчера
23:00 Видео «Бавария» выиграла Telekom Cup-2017 6
22:19 Видео «Атлетико» минимально обыграл «Бетис» 4
21:56 «Интер» - «Кьево»: стартовые составы 5
20:56 Видео Габон и Гвинея-Бисау обменялись голами 13
20:50 Гол Дракслера принес ПСЖ победу над «Ренном» 9
20:07 Видео «Барселона» разбила «Лас-Пальмас» 329
19:50 Видео «Арсенал» не заметил «Суонси» 36
19:41 «Атлетико» - «Бетис»: стартовые составы 3
19:35 «Лестер» - «Челси»: Муса выходит в основе хозяев 13
все материалы по этой теме
Турниры