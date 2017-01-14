Буркина-Фасо и Камерун победителя не выявили
Матч: Буркина-Фасо1 : 1Камерун
Вчера, 23:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В первом туре группового этапа Кубка Африканских Наций сборные Буркина-Фасо и Камеруна сильнейшего не выявили.
Либревиль, «Стад д`Ангондже».
Буркина-Фасо - Камерун - 1:1 (0:1)
Голы: Дайо 75 — Муканджо 35.
Буркина-Фасо: Коффи, Дайо, Кулибали, Мало, Коне, Траоре, Каборе, Накульма, Питройпа (Бансе 86), Траоре (Диавара 61), Траоре (Зонго 74).
Главный тренер: Паулу Дуарте.
Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Мабука, Тейку, Бассогог (Токо-Экамби 84), Манджек, Сиани, Муканджо, Зуа, Н`Жи (Салли 77).
Главный тренер: Уго Броос.
Предупреждения: Мабука 15, Муканджо 56, Манджек 63, Диаварра 86, Нгаде-Нгаджуи 89.
Судья: Дженни Сикаэве.
В другом матче сегодняшнего дня Габон и Гвинея-Бисау сыграли вничью (1:1).
Другие материалы по теме:
Вчера
23:00 Видео «Бавария» выиграла Telekom Cup-2017 6
22:19 Видео «Атлетико» минимально обыграл «Бетис» 4
20:56 Видео Габон и Гвинея-Бисау обменялись голами 13
20:07 Видео «Барселона» разбила «Лас-Пальмас» 329
19:50 Видео «Арсенал» не заметил «Суонси» 36
Или войдите через