Буркина-Фасо и Камерун победителя не выявили

В первом туре группового этапа Кубка Африканских Наций сборные Буркина-Фасо и Камеруна сильнейшего не выявили.

Либревиль, «Стад д`Ангондже».

Буркина-Фасо - Камерун - 1:1 (0:1)

Голы: Дайо 75 — Муканджо 35.

Буркина-Фасо: Коффи, Дайо, Кулибали, Мало, Коне, Траоре, Каборе, Накульма, Питройпа (Бансе 86), Траоре (Диавара 61), Траоре (Зонго 74).

Главный тренер: Паулу Дуарте.

Камерун: Ондоа, Нгаде-Нгаджуи, Ойонго, Мабука, Тейку, Бассогог (Токо-Экамби 84), Манджек, Сиани, Муканджо, Зуа, Н`Жи (Салли 77).

Главный тренер: Уго Броос.

Предупреждения: Мабука 15, Муканджо 56, Манджек 63, Диаварра 86, Нгаде-Нгаджуи 89.

Судья: Дженни Сикаэве.

В другом матче сегодняшнего дня Габон и Гвинея-Бисау сыграли вничью (1:1).