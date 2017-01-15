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Греческий АЕК хочет арендовать Шкулетича

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, АЕК, Локомотив М, Шкулетич Петар
Сегодня, 00:53 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич попал в сферу интересов греческого АЕКа. По информации источника, клуб из Афин готовит предложение по аренде футболиста с правом последующего выкупа. Стоимость аренды - около 500 тысяч евро. Зарплату сербского форварда (900 тыс. евро в год), клубы планируют разделить пополам. Сам игрок согласен на переход.

Ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин дал понять, что не рассчитывает на Шкулетича.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел десять матчей за «Локомотив» и забил два мяча.

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