Греческий АЕК хочет арендовать Шкулетича

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич попал в сферу интересов греческого АЕКа. По информации источника, клуб из Афин готовит предложение по аренде футболиста с правом последующего выкупа. Стоимость аренды - около 500 тысяч евро. Зарплату сербского форварда (900 тыс. евро в год), клубы планируют разделить пополам. Сам игрок согласен на переход.

Ранее главный тренер «Локо» Юрий Семин дал понять, что не рассчитывает на Шкулетича.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел десять матчей за «Локомотив» и забил два мяча.