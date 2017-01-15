«Ливерпуль» может включить Сако в сделку по Фонте
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Саутгемптон, Сако Мамаду, Фонте Жозе
Сегодня, 09:06 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
«Ливерпуль» нацелился на капитана «Саутгемптона» Жозе Фонте. 33-летний португалец, которым также интересовался «Спартак», хочет покинуть «святых», а те в свою очередь оценили опытного игрока в 10 млн фунтов. Главный тренер «красных» Юрген Клопп всерьез рассчитывает на Фонте и его опыт. В обратном направлении может направиться оборонец Мамаду Сако, который окончательно потерял место в команде Клоппа и хочет покинуть команду.
Контракт Фонте с «Саутгемптоном» рассчитан еще на 1.5 года.
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