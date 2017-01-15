«Ливерпуль» может включить Сако в сделку по Фонте

«Ливерпуль» нацелился на капитана «Саутгемптона» Жозе Фонте. 33-летний португалец, которым также интересовался «Спартак», хочет покинуть «святых», а те в свою очередь оценили опытного игрока в 10 млн фунтов. Главный тренер «красных» Юрген Клопп всерьез рассчитывает на Фонте и его опыт. В обратном направлении может направиться оборонец Мамаду Сако, который окончательно потерял место в команде Клоппа и хочет покинуть команду.

Контракт Фонте с «Саутгемптоном» рассчитан еще на 1.5 года.