«Челси» планирует выложить 85 млн евро за Мюллера

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может продолжить карьеру в Англии. В поисках нового форварда находится «Челси», который ищет замену Диего Косте. Выбор лондонцев пал на 27-летнего Мюллера. Немецкий игрок в свою очередь потерял железное место в основе «Баварии», что может его сподвигнуть к смене обстановки. Сообщается, что «синие» готовы заплатить за игрока 85 млн евро.

В этом сезоне Мюллер провел 13 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.