«Челси» планирует выложить 85 млн евро за Мюллера
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Челси, Мюллер Томас, Коста Диего
Сегодня, 10:33 | Источник: express.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может продолжить карьеру в Англии. В поисках нового форварда находится «Челси», который ищет замену Диего Косте. Выбор лондонцев пал на 27-летнего Мюллера. Немецкий игрок в свою очередь потерял железное место в основе «Баварии», что может его сподвигнуть к смене обстановки. Сообщается, что «синие» готовы заплатить за игрока 85 млн евро.
В этом сезоне Мюллер провел 13 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
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Это ж сколько надо забить голов и сделать результативный пас, чтобы Оправдать игрока Томаса Мюллера!?
Руководство китайского клуба предлагает синим 90 миллионов за 28-летнего голеадора. Самому испанцу китайцы готовы платить 35 миллионов евро в год. В начале января «Тяньцзинь Цюаньцзянь» купил у «Зенита» Акселя Витселя.
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Вот они и деньги на Мюллера.