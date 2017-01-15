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«Челси» планирует выложить 85 млн евро за Мюллера

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария, Челси, Мюллер Томас, Коста Диего
Сегодня, 10:33 | Источник: express.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер может продолжить карьеру в Англии. В поисках нового форварда находится «Челси», который ищет замену Диего Косте. Выбор лондонцев пал на 27-летнего Мюллера. Немецкий игрок в свою очередь потерял железное место в основе «Баварии», что может его сподвигнуть к смене обстановки. Сообщается, что «синие» готовы заплатить за игрока 85 млн евро.

В этом сезоне Мюллер провел 13 матчей в Бундеслиге, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

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