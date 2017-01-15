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Рыжиков: «„Рубин“ ещё всем покажет весной, верю в это»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Рубин, Рыжиков Сергей
Сегодня, 13:15 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков, празднующий сегодня свое 37-летие, рассказал о первых месяцах под руководством испанского тренера Хави Грасии.

«У нас новый тренер, тем более не русскоязычный. Новые требования. Много новых игроков, тоже по-русски не говорящих. Нужно было время. Эти полгода были притирочными. Думаю, весной все увидят, каким стал „Рубин“. Надеюсь, будем играть с позиции силы и в зрелищный футбол. Все предпосылки к этому есть.

Возможно, пафосно скажу, но мне наша команда напоминает „Баварию“ Анчелотти, у которой не все получается. Но они работают. И Анчелотти сказал, что притирка закончилась, теперь надо давать результат и зрелищность. Так же и про „Рубин“ можно сказать.

То, что вижу из ворот, мне нравится. Особенно игра команды в ноябре. Мало пропускали, забивали – больше. Но мы еще не на пике. И весной всем покажем. Верю в это».

Согласен с Рыжиковым и защитник клуба Тарас Бурлак.

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