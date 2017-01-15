Дзадза прибыл в Валенсию

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза сегодня утром был замечен на домашнем стадионе «Валенсии» «Месталье», где он наблюдал за тренировкой своих будущих партнеров по команде. Ситуацию прокомментировал отец и представитель игрока Антонио Дзадза.

«Нет никаких сожалений, у нас отличные отношения с „Ювентусом“. Просто Симоне хочет играть, а в „Юве“ ему было бы нелегко получать постоянную практику. Дзадза хочет доказать свою ценность на поле. И я, и сын очень довольны выбором в пользу „Валенсии“. Это был не случайный выбор, мы очень долго размышляли.

Надеюсь, „Валенсия“ позволит моему сыну показать всё, на что он способен, что было невозможно сделать в „Вест Хэме“.

Задача на будущее - возвращение в сборную Италии.

Я убежден, в „Валенсии“ вы увидите настоящего Симоне Дзадзу».