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Дзадза прибыл в Валенсию

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Ювентус, Валенсия, Дзадза Симоне
Сегодня, 15:21 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза сегодня утром был замечен на домашнем стадионе «Валенсии» «Месталье», где он наблюдал за тренировкой своих будущих партнеров по команде. Ситуацию прокомментировал отец и представитель игрока Антонио Дзадза.

«Нет никаких сожалений, у нас отличные отношения с „Ювентусом“. Просто Симоне хочет играть, а в „Юве“ ему было бы нелегко получать постоянную практику. Дзадза хочет доказать свою ценность на поле. И я, и сын очень довольны выбором в пользу „Валенсии“. Это был не случайный выбор, мы очень долго размышляли.

Надеюсь, „Валенсия“ позволит моему сыну показать всё, на что он способен, что было невозможно сделать в „Вест Хэме“. 

Задача на будущее - возвращение в сборную Италии. 

Я убежден, в „Валенсии“ вы увидите настоящего Симоне Дзадзу».

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