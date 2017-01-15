Погба: «Я мог перейти в „Реал“ или „Барселону“, но сердце выбрало МЮ»
Сегодня, 16:58 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что решил вернуться в манкунианский клуб по велению сердца.
«Я мог перейти в „Реал“ или „Барселону“, которые проявляли интерес, но решил вернуться в МЮ, потому что послушал свое сердце. Я хочу побеждать вместе с „Юнайтед“. Знаю, последние четыре-пять лет были не самыми лучшими в истории клуба, но я хочу помочь МЮ снова стать великим. Такова моя задача.
Я не думаю о том, что являюсь самым дорогим футболистом в истории, меня это не волнует».
Погба летом перешел в МЮ из «Ювентуса» за 105 млн евро.
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через