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Погба: «Я мог перейти в „Реал“ или „Барселону“, но сердце выбрало МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ман Юнайтед, Погба Поль
Сегодня, 16:58 | Источник: getfootballnewsfrance.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что решил вернуться в манкунианский клуб по велению сердца. 

«Я мог перейти в „Реал“ или „Барселону“, которые проявляли интерес, но решил вернуться в МЮ, потому что послушал свое сердце. Я хочу побеждать вместе с „Юнайтед“. Знаю, последние четыре-пять лет были не самыми лучшими в истории клуба, но я хочу помочь МЮ снова стать великим. Такова моя задача.

Я не думаю о том, что являюсь самым дорогим футболистом в истории, меня это не волнует».

Погба летом перешел в МЮ из «Ювентуса» за 105 млн евро.

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