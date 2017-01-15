«Рома» обыграла «Удинезе»
Сегодня, 18:52 | Источник: Soccer.Ru
В 20-м туре Серии А «Рома» победила «Удинезе».
Удине, «Фриули»
«Удинезе» - «Рома» - 0:1 (0:1)
Гол: Наингголан 12.
«Удинезе»: Карнезис, Самир, Данило, Фелипе, Фараони, Кумс (Эвандро 74), Фофана, Янкто (Перица 52), де Пауль, Сапата (Холлфредссон 69), Теро.
Главный тренер: Луиджи Дельнери.
«Рома»: Щесны, Перес, Эмерсон, Жуан, Фасио, Манолас, Паредес, Стротман, Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави (Тотти 63).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждения: Жуан 40, Фелипе 75, Фофана 77.
Нереализованный пенальти: Джеко 18 (мимо).
Судья: Дамато Антонио (Барлетта)
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой вы можете выбрать лучших игроков матча.
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