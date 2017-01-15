Рейтинг@Mail.ru

«Рома» обыграла «Удинезе»

Матч: УдинезеУдинезе0 : 1РомаРома
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 18:52 | Источник: Soccer.Ru

В 20-м туре Серии А «Рома» победила «Удинезе».

Удине, «Фриули»

«Удинезе» - «Рома» - 0:1 (0:1)
Гол: Наингголан 12.

«Удинезе»: Карнезис, Самир, Данило, Фелипе, Фараони, Кумс (Эвандро 74), Фофана, Янкто (Перица 52), де Пауль, Сапата (Холлфредссон 69), Теро.
Главный тренер: Луиджи Дельнери.

«Рома»: Щесны, Перес, Эмерсон, Жуан, Фасио, Манолас, Паредес, Стротман, Наингголан, Джеко, Эль-Шаарави (Тотти 63).
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждения: Жуан 40, Фелипе 75, Фофана 77.

Нереализованный пенальти: Джеко 18 (мимо).

Судья: Дамато Антонио (Барлетта)

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой вы можете выбрать лучших игроков матча.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:00
ответ пользователю elmi.eyubov (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:58
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:42
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:24
ответ пользователю SSFormello (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:20
ответ пользователю nikolah (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:18
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
19:03 «Лацио» победил «Аталанту» 28
18:58 «Наполи» взял три очка в матче с «Пескарой» 0
18:54 «Ницца» и «Метц» голов не забили 2
16:25 «Наполи» - «Пескара»: стартовые составы 0
16:15 «Удинезе» - «Рома»: стартовые составы 2
16:10 «Лацио» - «Аталанта»: стартовые составы 13
15:41 «Эвертон» - «Манчестер Сити»: стартовые составы 6
15:21 Дзадза прибыл в Валенсию 8
13:02 В Китае ужесточили лимит на легионеров 77
Александр Чистяков
Читатели vs редакция. Прогнозы на матч МЮ – «Ливерпуль»
Спорили о результатах матчей ЛЧ, делали ставки на сборную России и Эль Класико. Настала очередь АПЛ: «Школа экспертов» и «Соккер.ру» приглашают на матч МЮ – «Ливерпуль»!
Комментариев: 21
все материалы по этой теме
Турниры