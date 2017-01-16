Озил - лучший игрок сборной Германии в 2016 году

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил признан лучшим игроком 2016 года в национальной команде. Озил набрал 54,5 % голосов. На втором месте оказался Тони Кроос (33,8 %). Замкнул тройку Йонас Хектор, который получил 4 % поддержки. Всего в голосовании принимали участие почти 317 тыс. человек.

Озил выигрывает награду лучшему игроку сборной Германии пятый раз за последние шесть лет. В 2014 году его сместил с вершины все тот же Кроос.