Озил - лучший игрок сборной Германии в 2016 году
Соккер.Ру // Заграница: события, Германия, Реал, Кельн, Арсенал, Озил Месут, Кроос Тони, Хектор Йонас
Сегодня, 00:23 | Источник: Dfb.de | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил признан лучшим игроком 2016 года в национальной команде. Озил набрал 54,5 % голосов. На втором месте оказался Тони Кроос (33,8 %). Замкнул тройку Йонас Хектор, который получил 4 % поддержки. Всего в голосовании принимали участие почти 317 тыс. человек.
Озил выигрывает награду лучшему игроку сборной Германии пятый раз за последние шесть лет. В 2014 году его сместил с вершины все тот же Кроос.
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