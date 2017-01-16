Рамос: «Игроки „Реала“ не опускают головы»

Капитан «Реала» Серхио Рамос подвел итоги матча 18-го тура Примеры, в котором «сливочные» уступили «Севилье»:

«Автогол? Я не видел того эпизода. Когда мы побеждаем, то побеждаем вместе, то же касается и поражений. Мы не смогли убить интригу в матче.

На этом стадионе („Рамон Санчес Писхуан“) всегда тяжело играть. Горжусь нашим выступлением. В последние минуты мы потеряли контроль над игрой, „Севилья“ наседала, но мы все еще лидируем в чемпионате. Нам нужно двигаться дальше.

Я бы не сказал, что мы расслабились, мы не смогли контролировать некоторые аспекты игры... Но мы не опускаем головы».