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Рамос: «Игроки „Реала“ не опускают головы»

Матч: СевильяСевилья2 : 1РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Рамос Серхио
Сегодня, 08:21 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь

Капитан «Реала» Серхио Рамос подвел итоги матча 18-го тура Примеры, в котором «сливочные» уступили «Севилье»:

«Автогол? Я не видел того эпизода. Когда мы побеждаем, то побеждаем вместе, то же касается и поражений. Мы не смогли убить интригу в матче.

На этом стадионе („Рамон Санчес Писхуан“) всегда тяжело играть. Горжусь нашим выступлением. В последние минуты мы потеряли контроль над игрой, „Севилья“ наседала, но мы все еще лидируем в чемпионате. Нам нужно двигаться дальше.

Я бы не сказал, что мы расслабились, мы не смогли контролировать некоторые аспекты игры... Но мы не опускаем головы».

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