Марсело: «„Реал“ расслабился, поведя в счёте»

Защитник «Реала» Марсело считает, что поражение от «Севильи» в матче 18-го тура Ла Лиги не подорвет чемпионских амбиций «сливочных»:

«Мы провели хороший матч, но расслабились, поведя в счете.

Трудно принять такое поражение. После того, как „Севилья“ сравняла счет, соперник продолжил атаковать и забил второй мяч.

До конца чемпионата еще далеко, и мы по-прежнему лидируем. Думаю, сегодня мы позволили себе немного расслабиться, но нужно вынести из этого урок и убедиться, что в будущем такое не повторится».