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Марсело: «„Реал“ расслабился, поведя в счёте»

Матч: СевильяСевилья2 : 1РеалРеал
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Марсело
Сегодня, 10:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Реала» Марсело считает, что поражение от «Севильи» в матче 18-го тура Ла Лиги не подорвет чемпионских амбиций «сливочных»:

«Мы провели хороший матч, но расслабились, поведя в счете.

Трудно принять такое поражение. После того, как „Севилья“ сравняла счет, соперник продолжил атаковать и забил второй мяч.

До конца чемпионата еще далеко, и мы по-прежнему лидируем. Думаю, сегодня мы позволили себе немного расслабиться, но нужно вынести из этого урок и убедиться, что в будущем такое не повторится».

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