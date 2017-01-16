Марсело: «„Реал“ расслабился, поведя в счёте»
Сегодня, 10:21 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Реала» Марсело считает, что поражение от «Севильи» в матче 18-го тура Ла Лиги не подорвет чемпионских амбиций «сливочных»:
«Мы провели хороший матч, но расслабились, поведя в счете.
Трудно принять такое поражение. После того, как „Севилья“ сравняла счет, соперник продолжил атаковать и забил второй мяч.
До конца чемпионата еще далеко, и мы по-прежнему лидируем. Думаю, сегодня мы позволили себе немного расслабиться, но нужно вынести из этого урок и убедиться, что в будущем такое не повторится».
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Просто "Севилья" дополнительно напряглась.
Судья вел в счете со своим пенальти придуманным.
А Севилья была на голову сильней и вас и судьи вашего.