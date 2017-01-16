Каррера: «Чтобы сохранить лидерство, „Спартаку“ нужно ещё несколько месяцев грызть землю»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что чемпионская гонка в РФПЛ далека от своего завершения:
«Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю.
По-прежнему считаю „Зенит“ очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу – очень опытный и грамотный тренер.
Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его.
„Краснодар“ – очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь „Зенит“ и ЦСКА тогда же сыграют между собой. В общем, впереди нас ждет много интересного».
Также Каррера рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.
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Ганчаренко "Чтобы догнать Зенит и перегнать Спартак надо закусить удила и бежать галопом"
Странно... пора бы ...как бы не пролетели и опять как всегда.
Пиши ещё.
Всё чётко и по делу.
Свой вклад в сегодняшние победы делают все:от массажиста до Федуна.
Немаловажный вклад сделан и перед спартаковской карьерой Карреры.
Это слова семьянина,а не индивидуалиста.Каждый должен внести свою толику,выполняя профессиональные обязанности на 100% и вложив свою душу в общее дело.Только так можно достичь максимума при имеющейся обойме исполнителей.