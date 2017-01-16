Каррера: «Чтобы сохранить лидерство, „Спартаку“ нужно ещё несколько месяцев грызть землю»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уверен, что чемпионская гонка в РФПЛ далека от своего завершения:

«Промежуточное первое место ничего не значит. Не устану это повторять! Вот если будем там же и в мае – другое дело. Тогда можно будет всерьез порадоваться. Но для этого нужно еще несколько месяцев грызть землю.

По-прежнему считаю „Зенит“ очень опасным соперником. Да, команда потеряла Витселя, но остались другие мастера, пришли новички, Луческу – очень опытный и грамотный тренер.

Тот же ЦСКА тоже не имеем права сбрасывать со счетов. Да, ушел Слуцкий, с которым связаны успехи последних лет, но остался сильный коллектив с приличным набором исполнителей. А новый тренер может встряхнуть его.

„Краснодар“ – очень амбициозный и серьезный клуб, и именно он станет нашим первым экзаменатором после перерыва. Этот матч будет очень важным для дальнейшего развития событий. Вернее, не он один, а весь тур, ведь „Зенит“ и ЦСКА тогда же сыграют между собой. В общем, впереди нас ждет много интересного».

Также Каррера рассказал о своих отношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном.