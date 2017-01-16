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Миланов: «ЦСКА по-прежнему думает только о первом месте!»

Соккер.Ру // Россия: легионеры, ЦСКА, Спартак М, Миланов Георги
Сегодня, 12:31 | Источник: Bobsoccer.ru | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА Георги Миланов уверен, что ЦСКА по силам побороться за золотые медали чемпионата России в нынешнем сезоне:

«Я верю в команду, знаю, что мы способны с честью выйти из любой ситуации. Думаю, восемь очков отставания от „Спартака“ — не так уж и много. Эту дистанцию вполне можно ликвидировать. Тем более весной ЦСКА традиционно играет удачно. По-прежнему думаю только о первом месте! Мы всегда нацелены на максимальный результат. 

Когда осенью выступали в Лиге чемпионов, на команду выпадала большая нагрузка, именно в этот период мы потеряли немало очков. Сейчас можно полностью сосредоточиться на чемпионате России, играть будем раз в неделю. Как это было осенью у того же „Спартака“. Можете не сомневаться: мы сделаем все, чтобы выправить ситуацию».

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