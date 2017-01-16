Болельщики «Зенита» признали гол Кержакова в ворота «Маккаби» лучшим в 2016 году
Сегодня, 14:33 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Болельщики «Зенита» признали гол нападающего «сине-бело-голубых» Александра Кержакова в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0) самым красивым в 2016 году.
По итогам опроса на официальном сайте этот выстрел форварда набрал 37.6% голосов, опередив мячи, забитые Робертом Маком, Лукой Джорджевичем и Жулиано.
Видео гола Кержакова можете посмотреть здесь.
Другие материалы по теме:
Вчера
14 января 2017
13 января 2017
12 января 2017
Станислав Горин
Бывший тренер попросил игроков «Спартака», если заикаются об изменениях в тактике, объяснить разницу. «Соккер.ру» соглашается с Валерием Георгиевичем – все по-старому.
Станислав Горин
«Соккер.ру» представляет самые интересные цифры и факты из финансового отчета УЕФА – говорим о месте российской лиги в системе футбола.
11 января 2017
Александр Чистяков
Подсчет набранных очков «Спартака» по системе XG или ожидаемых голов вызвал немало споров. «Соккер.ру» отвечает на возникшие вопросы и предлагает пройтись по «Зениту».
Или войдите через
Надеюсь увидеть в сборной России
Вот гол нормальный,он был в голосовании?
https://www.youtube.com/watch?v=9kszRqboC0A
https://www.youtube.com/watch?v=zZ79iHtpelc
Лучший !
Скоро мы узнаем, что Кержаков потянул ногу на "Газпром - утренней тренировке", а болельщиков просят покупать билеты в "Газпром - билетных кассах".
Просто смешно))
Саня на деле доказывает, что это не всегда так.
Молодец Шурик !