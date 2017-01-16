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Болельщики «Зенита» признали гол Кержакова в ворота «Маккаби» лучшим в 2016 году

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 14:33 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Болельщики «Зенита» признали гол нападающего «сине-бело-голубых» Александра Кержакова в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0) самым красивым в 2016 году.

По итогам опроса на официальном сайте этот выстрел форварда набрал 37.6% голосов, опередив мячи, забитые Робертом Маком, Лукой Джорджевичем и Жулиано.

Видео гола Кержакова можете посмотреть здесь.

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