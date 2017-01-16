Болельщики «Зенита» признали гол Кержакова в ворота «Маккаби» лучшим в 2016 году

Болельщики «Зенита» признали гол нападающего «сине-бело-голубых» Александра Кержакова в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» (2:0) самым красивым в 2016 году.

По итогам опроса на официальном сайте этот выстрел форварда набрал 37.6% голосов, опередив мячи, забитые Робертом Маком, Лукой Джорджевичем и Жулиано.

Видео гола Кержакова можете посмотреть здесь.