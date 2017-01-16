Роббен продлил контракт с «Баварией»
Сегодня, 15:59 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Баварии» сообщает о том, что полузащитник Арьен Роббен продлил контракт с мюнхенским клубом.
Новое трудовое соглашение между 32-летним хавбеком и «Красными» рассчитано до 2018 года.
Ранее голландский футболист заявлял, что не исключает в будущем своего перехода в один из китайских клубов.
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