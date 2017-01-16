Летом «Реал» снова попытается приобрести Де Хеа

«Реал» намерен возобновить интерес к голкиперу «Манчестер Юнайтед» Давиду Де Хеа.

Сообщается, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан попросил руководство клуба приобрести летом нового вратаря.

По слухам, Де Хеа может настоять на своем переезде в Мадрид, если «красные дьяволы» вновь не сумеют квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Напомним, что испанский страж ворот был близок к переходу в «Реал» в 2015 году, но в последний момент сделка сорвалась.