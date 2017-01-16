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Родионов: «„Спартак“ рассчитывает, что у Самедова всё сложится наилучшим образом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Спартак М, Локомотив М, Самедов Александр, Родионов Сергей
Сегодня, 17:12 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал подписание полузащитника Александра Самедова, который ранее выступал за «Локомотив».

«Александр вернулся в „Спартак“ после долгого перерыва. Но, во-первых, Самедов — спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу.

Хотелось бы поздравить Самедова с подписанием контракта, пожелать ему успехов в „Спартаке“ и достижения всех поставленных целей».

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