Родионов: «„Спартак“ рассчитывает, что у Самедова всё сложится наилучшим образом»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал подписание полузащитника Александра Самедова, который ранее выступал за «Локомотив».

«Александр вернулся в „Спартак“ после долгого перерыва. Но, во-первых, Самедов — спартаковский воспитанник, выпускник нашей школы. А во-вторых, он является футболистом сборной России и демонстрирует хороший уровень игры на протяжении многих лет. Поэтому мы рассчитываем, что у Александра все сложится наилучшим образом: он сумеет доказать свое право на место в составе и принесет нашей команде пользу.

Хотелось бы поздравить Самедова с подписанием контракта, пожелать ему успехов в „Спартаке“ и достижения всех поставленных целей».