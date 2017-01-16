«Краснодар» может подписать полузащитника сборной Швеции

Полузащитник «Эльфсборга» и сборной Швеции Виктор Клаессон может продолжить карьеру в «Краснодаре». Сообщается, что сам футболист намерен покинуть Швецию.

«Клаессон - хороший футболист, не зря он привлекает интерес других клубов. Но чего-то конкретного по поводу его возможного перехода в „Краснодар“ я сказать не могу», — заявил рулевой «Эльфсборга» Магнус Хаглунд.

25-летний Клаессон, которым ранее также интересовался ЦСКА, провел 177 матчей за «Эльфсборг» и отметился 45 забитыми мячами. В его активе 9 матчей за сборную Швеции.