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«Краснодар» может подписать полузащитника сборной Швеции

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Эльфсборг, ЦСКА, Краснодар, Виктор Клаессон
Сегодня, 19:22 | Источник: fotbollskanalen.se | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Эльфсборга» и сборной Швеции Виктор Клаессон может продолжить карьеру в «Краснодаре». Сообщается, что сам футболист намерен покинуть Швецию.

«Клаессон - хороший футболист, не зря он привлекает интерес других клубов. Но чего-то конкретного по поводу его возможного перехода в „Краснодар“ я сказать не могу», — заявил рулевой «Эльфсборга» Магнус Хаглунд.

25-летний Клаессон, которым ранее также интересовался ЦСКА, провел 177 матчей за «Эльфсборг» и отметился 45 забитыми мячами. В его активе 9 матчей за сборную Швеции.

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