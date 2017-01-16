Азар: «Я не смотрю на свою статистику»
Сегодня, 20:34 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, что для него в приоритете качественная игра, а не личная статистика.
«Когда я выхожу на поле, то наслаждаюсь футболом. Я не смотрю на свою статистику или количество голов. Я предпочел бы выиграть 5:0, проделать на поле большую работу, но не отметиться результативными действиями, чем выиграть 2:0, сделать дубль, но в целом провести плохой матч».
Добавим, что Азар уже перевалил за отметку в 50 голов в матчах АПЛ. В этом сезоне он провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
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Смотришь конечно.И хочешь ее улучшить.
Ради красного словца,не строй из себя Рыцаря епт..
На свою статистику смотрят все и всегда.