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Гаджибеков: «Игорь Денисов - настоящий мужик»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: мнение, Анжи, Локомотив М, Гаджибеков Али, Денисов Игорь
Сегодня, 23:02 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший капитан «Анжи» Али Гаджибеков высоко оценил человеческие качества игрока «Локомотива» Игоря Денисова, с которым он в свое время играл в махачкалинском клубе.

«Самое простое сказать: Денисов — негодяй, вечно устраивает бунты в клубах! Но я к Игорю хорошо отношусь. Он настоящий мужик, человек, который отдаёт всё ради победы. И если в команде что-то не так, если он чувствует несправедливость, то говорит об этом. Не молчит, не боится, идёт до конца.

Мне нравятся такие люди. Молчать может любой. А вот сказать, когда надо — мало кто. Не нужно делать из Денисова скандалиста. Летом 2013-го в „Анжи“ некоторые считали так же, как Денисов. Разделяли его мнение. Просто они молчали. А он нет».

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