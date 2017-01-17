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«Зенит» 3 февраля проведет контрольный матч со «Спартой»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Спарта, Зенит
Сегодня, 12:39 | Источник: ФК "Спарта" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» 3 февраля проведет товарищеский матч со «Спартой», информирует пресс-служба чешского клуба. Матч состоится в 16:00 по Москве. Напомним, что «Спарта» является соперником «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы.

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