«Зенит» 3 февраля проведет контрольный матч со «Спартой»
Сегодня, 12:39 | Источник: ФК "Спарта" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» 3 февраля проведет товарищеский матч со «Спартой», информирует пресс-служба чешского клуба. Матч состоится в 16:00 по Москве. Напомним, что «Спарта» является соперником «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы.
Другие материалы по теме:
12:50 Фото «Енисей» подшутил над новой эмблемой «Ювентуса» 8
Вчера
21:35 Фото У Кирилла Комбарова родился третий сын 12
15 января 2017
14 января 2017
Или войдите через
Эти и ввалить могут.
Эти и ввалить могут.
Удачи Зениту!!
То узбеки,то казахстан,теперь чехи)!!
Стыдно за этот дворовый клуппп!!!!
Эти и ввалить могут.