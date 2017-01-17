«Зенит» 3 февраля проведет контрольный матч со «Спартой»

«Зенит» 3 февраля проведет товарищеский матч со «Спартой», информирует пресс-служба чешского клуба. Матч состоится в 16:00 по Москве. Напомним, что «Спарта» является соперником «Ростова» по 1/16 финала Лиги Европы.