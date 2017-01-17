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Луис Адриано: «Буду максимально выкладываться в игре против Луческу»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Зенит, Адриано Луис, Луческу Мирча
Сегодня, 18:16 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь

Новичок «Спартака» Луис Адриано рассказал, что противостояние с «Зенитом», который возглавляет Мирча Луческу, в прошлом тренировавший бразильца в «Шахтере», будет для форварда особенно принципиальным: 

«Безусловно, моя цель – первое место. Я знаю, что мы опережаем „Зенит“ на пять очков. Буду с честью защищать цвета „Спартака“, чтобы помочь команде стать чемпионом. 

У меня было хорошее прошлое в „Шахтере“. Сделаю все, чтобы в „Спартаке“ показать куда более высокий уровень, чем там. Буду максимально выкладываться в игре против Луческу. Я считаю его почти своим отцом. Для меня это будет важный матч».

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