Луис Адриано: «Буду максимально выкладываться в игре против Луческу»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Спартак М, Зенит, Адриано Луис, Луческу Мирча
Сегодня, 18:16 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Антон Белюсь
Новичок «Спартака» Луис Адриано рассказал, что противостояние с «Зенитом», который возглавляет Мирча Луческу, в прошлом тренировавший бразильца в «Шахтере», будет для форварда особенно принципиальным:
«Безусловно, моя цель – первое место. Я знаю, что мы опережаем „Зенит“ на пять очков. Буду с честью защищать цвета „Спартака“, чтобы помочь команде стать чемпионом.
У меня было хорошее прошлое в „Шахтере“. Сделаю все, чтобы в „Спартаке“ показать куда более высокий уровень, чем там. Буду максимально выкладываться в игре против Луческу. Я считаю его почти своим отцом. Для меня это будет важный матч».
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- Луческу мой. Встретишь, не трогай его.
Луис! С начало выучи хотя бы пару русских пословиц
" Бабушка на двое сказала " и " Как ляжет карта..."
А против немытых выкладываться нужно всем,иначе ангажированный судейка снова решит исход.
Слова пусть будут за болельщиками.
И максимально выкладываться нужно в каждой игре,а не в отдельно взятой.
Добро пожаловать в Спартак.
Удачи,безтравмья и чемпионства в нашем дружном красно-белом коллективе.