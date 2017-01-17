Луис Адриано: «Буду максимально выкладываться в игре против Луческу»

Новичок «Спартака» Луис Адриано рассказал, что противостояние с «Зенитом», который возглавляет Мирча Луческу, в прошлом тренировавший бразильца в «Шахтере», будет для форварда особенно принципиальным:

«Безусловно, моя цель – первое место. Я знаю, что мы опережаем „Зенит“ на пять очков. Буду с честью защищать цвета „Спартака“, чтобы помочь команде стать чемпионом.

У меня было хорошее прошлое в „Шахтере“. Сделаю все, чтобы в „Спартаке“ показать куда более высокий уровень, чем там. Буду максимально выкладываться в игре против Луческу. Я считаю его почти своим отцом. Для меня это будет важный матч».