Девич - игрок «Ростова»
Сегодня, 19:33 | Источник: Твиттер ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, «Ростов» подписал нападающего Марко Девича.
Контракт между 33-летним игроком и «желто-синими» рассчитан на 1.5 года.
Напомним, что с февраля 2014 по декабрь 2016 года Девич защищал цвета «Рубина».
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Девич хороший игрок но...староват?
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В России можно лет до 40-50-ти спокойно пешком играть.
Бердыев знает, что делает!
Успехов в Ростсельмаше!
Горько когда в угоду времени плюют на традиции, дабы влится в модную струю.(
Теперь только ЛЧ может искупить этот пиар ход.
Девич приличный форвард, а в схему КББ наверняка впишется как влитой.