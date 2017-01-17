Девич - игрок «Ростова»

Как и ожидалось, «Ростов» подписал нападающего Марко Девича.

Контракт между 33-летним игроком и «желто-синими» рассчитан на 1.5 года.

Напомним, что с февраля 2014 по декабрь 2016 года Девич защищал цвета «Рубина».