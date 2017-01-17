Боккетти продлил контракт со «Спартаком»
Сегодня, 19:40 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что клуб продлил сотрудничество с защитником Сальваторе Боккетти.
Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.
В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провел за «Спартак» 71 матч и забил 4 мяча.
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Пожалуй, впервые лет за 5-6 можно сказать, что команда укомплектована на весну.
Теперь всё от игроков и ТШ зависит.
Пожалуй, впервые лет за 5-6 можно сказать, что команда укомплектована на весну.
Теперь всё от игроков и ТШ зависит.
С момента завоевания «спартаком» последнего трофея прошло:
13 лет 07 месяцев 02 дней 01 часов 45 минут 07 секунд
Пошёл за баяном.
Счаз меха рвать буду.
Да , армейцы! Ну ка все дружно: Спартак пичинён !!!!!!
Не слышу ваших гламурных рож.
НОВОСТЬ ХОРОШАЯ.
Отличная новость!
Хотя была инфа, что Каррера 3-4-3 будет практиковать на сборах.