Рейтинг@Mail.ru

Боккетти продлил контракт со «Спартаком»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Боккетти Сальваторе
Сегодня, 19:40 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что клуб продлил сотрудничество с защитником Сальваторе Боккетти.

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.

В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провел за «Спартак» 71 матч и забил 4 мяча.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35, редактировал Сегодня 20:35
ответ пользователю evgeny86 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:26
ответ пользователю ySS (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 20:23
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:22
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:21
ответ пользователю Sully (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:17
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 20:17
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 20:16
ответ пользователю piercman (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:14
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:12
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  1
ySS
Сегодня 20:09
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 20:09
Показать
Немного троллинга
  6
Сегодня 20:09, редактировал Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 20:05
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:02
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:01
ответ пользователю Правдин Семён (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 20:00
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 19:59
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 19:57
Показать
Немного троллинга
  4
Сегодня 19:57
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 19:57
, чтобы видеть комментарии
  8
Сегодня 19:56
ответ пользователю CTAPbIU (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 19:55
ответ пользователю makkie (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сегодня 19:53
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
18:25 Фото Источник: «В ближайшее время Боккетти продлит контракт со „Спартаком“ на 2.5 года» 69
17:50 Официально МЮ активировал пункт в контракте Валенсии о продлении сотрудничества 4
11:41 Слухи «Арсенал» продлит контракт с Мертезакером 5
Вчера
15:59 Официально Фото Роббен продлил контракт с «Баварией» 20
15 января 2017
16:46 Агент: «Боккетти близок к продлению контракта со „Спартаком“» 64
14:44 Слухи Коста просит у «Челси» новый улучшенный контракт 57
14 января 2017
12:54 Слухи МЮ активирует пункт в контракте Де Хеа о продлении сотрудничества до 2020 года 6
10:28 Официально Фото В «Вест Хэме» продлили контракт с 19-летним нападающим 1
07:14 Слухи Мертенс близок к продлению контракта с «Наполи» 2
03:25 Слухи «Локомотив» согласовал контракт с Игорем Денисовым 14
все материалы по этой теме
Турниры