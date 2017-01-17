Боккетти продлил контракт со «Спартаком»

Пресс-служба «Спартака» сообщает о том, что клуб продлил сотрудничество с защитником Сальваторе Боккетти.

Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано до 30 июня 2020 года.

В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провел за «Спартак» 71 матч и забил 4 мяча.