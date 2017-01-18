Осужденные во Франции российские болельщики вернулись в Москву

В Москве в Шереметьево приземлился самолет из Парижа с осужденными во Франции российскими болельщиками Алексеем Еруновым и Дмитрием Горбачёвым.

Французские власти признали их виновными в участии в беспорядках на матче между сборными России и Англии в рамках чемпионата Европы по футболу. Решением марсельского суда болельщики получили сроки от одного до двух лет лишения свободы, но 17 января они были освобождены.

Ранее другой российский болельщик Николай Морозов, также осужденный за беспорядки, тоже вернулся в Россию.