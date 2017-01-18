Шляхтин: «Интерес к Паскуато? Есть „хотелки“, а есть „могелки“, предложений по нему нет»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что у клуба нет предложений по нападающему Кристиану Паскуато.

«Есть „хотелки“, а есть „могелки“. Предложений по нему не получали.

Мы аккуратно подходим к этим вопросам (замене игроков - прим. ред.). Безумных трансферов у нас не будет».