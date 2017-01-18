Рейтинг@Mail.ru

Шляхтин: «Интерес к Паскуато? Есть „хотелки“, а есть „могелки“, предложений по нему нет»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Паскуато Кристиан
Сегодня, 14:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что у клуба нет предложений по нападающему Кристиану Паскуато.

«Есть „хотелки“, а есть „могелки“. Предложений по нему не получали.

Мы аккуратно подходим к этим вопросам (замене игроков - прим. ред.). Безумных трансферов у нас не будет».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
20:35 Слухи «Галатасарай» претендует на Чорлуку 4
15:10 Девич: «„Ростов“? Пока не могу сказать ничего конкретного» 12
14:32 Слухи «Ростов» подпишет Девича 65
10:41 Слухи Тимощук не может договориться с «Зенитом» 72
03:59 Слухи Шкулетич не захотел переходить в «Легию», и выбирает между ПАОКом и АЕКом 5
16 января 2017
19:58 Луис Адриано прибыл в Москву 71
19:22 Слухи «Краснодар» может подписать полузащитника сборной Швеции 12
16:36 Слухи Фото Источник: «„Зенит“ предложил Нобоа контракт на 2.5 года» 131
10:14 Слухи Юрченко сменит «Анжи» на «Урал» 13
15 января 2017
15:07 Калитвинцев: «Уверен, Панченко останется в „Динамо“» 30
все материалы по этой теме
Турниры