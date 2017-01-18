Шляхтин: «Интерес к Паскуато? Есть „хотелки“, а есть „могелки“, предложений по нему нет»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Крылья Советов, Паскуато Кристиан
Сегодня, 14:21 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что у клуба нет предложений по нападающему Кристиану Паскуато.
«Есть „хотелки“, а есть „могелки“. Предложений по нему не получали.
Мы аккуратно подходим к этим вопросам (замене игроков - прим. ред.). Безумных трансферов у нас не будет».
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