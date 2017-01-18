Marca включила Аршавина в топ-10 футболистов, никогда не игравших на ЧМ
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события, Гиггз Райан, Ди Стефано Альфредо, Кантона Эрик, Шустер Бернд , Литманен Яри, Аршавин Андрей
Сегодня, 14:57 | Источник: Marca.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Испанское издание Marca представило свой перечень 10 лучших футболистов, которые никогда не играли на чемпионатах мира. В звездную компанию попал и российский полузащитник Андрей Аршавин. Также в списке от Marca фигурируют Джордж Веа (Либерия), Райан Гиггз (Уэльс), Альфредо Ди Стефано (Аргентина/Испания), Джордж Бест (Северная Ирландия), Ласло Кубала (Чехословакия/Венгрия/Испания), Эрик Кантона (Франция), Бернд Шустер (Германия), Яри Литманен (Финляндия) и Валентино Маццола (Италия).
Добавим, что 35-летний Аршавин уже не ставит перед собой цель вернуться в сборную России.
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Каким образом к Аршавину попала эта компания?
P.S. Ди Стефано еще вроде за Колумбию поиграть успел пару раз, если не ошибаюсь